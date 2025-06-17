В Минобороны не внесли в план производства вооружений боеприпасы 155-мм калибра, – Шабунин

"Укрбронетехника" заявила о готовности изготовить 100 тысяч 155-мм снарядов уже в 2025-м году и 300 тысяч - в 2026-м. Но массовое производство так и не началось. Министерство обороны на собственное украинское производство денег не дало, поскольку не внесло боеприпасы в план производства вооружений.

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Об этом сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Facebook.

"Проблему команда Умерова (руководитель АОЗ) признает, но считает, что она лежит в плоскости регуляторки. Эту регуляторку, подчеркну, разрабатывает Министерство обороны. В декабре прошлого года для решения этой проблемы появилось постановление КМУ №1504 "Оружие победы", идея которого – сформировать список вооружения для закупок с высоким процентом локализации в Украине", – пишет Шабунин.

Глава ЦПК отметил, что во исполнение этого постановления Минобороны выдало свой документ, в который не внесло боеприпасы 155-мм калибра. Он назвал это "цирком" и обвинил министра обороны в некомпетентности.

"И вот отсутствием этой бумажки от Минобороны член команды Министра обороны оправдывает проблему с контрактированием снарядов Агентством Минобороны. Какие доказательства некомпетентности уже второго министра обороны Зеленского вам еще нужны?", –- возмущается Шабунин.

Глава ЦПК привел слова президента Владимира Зеленского, которые он сказал в интервью Associated Press, о том, что не может быть пауз в срочных решениях по боеприпасам:

"Не дай Бог, я получу какую-то информацию, что пакеты арт-оружия, которые приходят, какая-то институция из вертикали министра обороны не подписывает контракты... Здесь не может быть пауз в срочных решениях."

Как сообщал OBOZ.UA, АОЗ фактически сорвало запуск производства в Украине дефицитных 155-мм боеприпасов в 2025 году. Агентство не законтрактовало их выпуск в Украине и ограничилось только импортом.

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