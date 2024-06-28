В Минобороны объяснили, что делать, если "бронь" не отображается в "Резерв+"

В мобильном приложении "Резерв+" могут не отображаться данные о бронировании от мобилизации. В таких случаях военнообязанных призывают сообщать о проблеме.

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Обращения обрабатываются через техническую поддержку Минобороны, там подскажут алгоритмы дальнейших действий в этой и любой другой ситуации. Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

По ее словам, бронирование от мобилизации, которое выдается в бумажной форме, не всегда может отображаться в мобильном приложении "Резерв+". Военнообязанные, столкнувшиеся с этим, могут сообщить о проблеме.

"Мы сейчас прорабатываем обращение через нашу техническую поддержку. Кстати, последний раз, когда мы говорили о том, что уже есть 1 млн сгенерированных документов, мы публиковали свою электронную почту, куда можно обратиться отдельно и получить достаточно быстрый ответ. Хочу сказать, что обращений очень много", – отметила заместитель министра обороны.

Черногоренко добавила, что данные, внесенные работниками ТЦК и СП, нуждаются в постоянной актуализации и обновлении. Сейчас Минобороны пытается найти системное решение.

"Но меньше с тем, обратиться можно в техподдержку Минобороны и получить алгоритм, что делать дальше в той или иной ситуации", – добавила она.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что в "Резерв+" теперь отражается статус бронирования от мобилизации. Мы также рассказывали, как обновить документ.

Также на днях в Минобороны рассказали, сколько украинцев обновили данные через "Резерв+". Из более 2 млн военнообязанных, которые это сделали, около 1,1 млн признаны годными для службы.