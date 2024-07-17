В Минобороны объяснили, может ли ТЦК задерживать тех, кто успел вовремя обновить данные

До 16 июля все военнообязанные граждане Украины должны были обновить свои военно-учетные данные. Тех, кто выполнил это требование закона, сотрудники ТЦК не будут задерживать.

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В случае необходимости направление на прохождение военно-врачебной комиссии будут присылать по месту жительства человека, указанному при обновлении данных. Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире "Радио Свобода".

Он подчеркнул, что тех, кто обновил свои данные, не будут задерживать.

"Человек выполнил норму закона в указанный срок, он обновил свои военно-учетные данные, он указал место своего проживания. То есть туда может прийти направление на ВВК. Соответственно, нет смысла этого человека "ловить" среди улицы", – объяснил Лазуткин.

Представитель Минобороны также признал, что происходили определенные "неприятные процессы", которые негативно повлияли и продолжают влиять на имидж Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что имеет в виду случаи, когда "на блокпостах и силой сотрудники ТЦК кого-то пытаются вытаскивать".

"Представители ТЦК и СП не должны этого делать, не имеют таких полномочий. Это могут делать только представители полиции согласно закону", – констатировал Лазуткин.

По словам спикера, замысел с обновлением данных как раз и имел целью обеспечить понимание, где находятся военнообязанные, чтобы при необходимости их можно было направить на ВВК. Если данные человек не обновил, соответствующее направление может быть выдано по месту регистрации.

Напомним, ранее в Минобороны анонсировали, что о штрафе от ТЦК можно будет узнать в Дії.

Также стало известно, что в Украине с 17 июля вступили в силу новые правила пересечения границы. OBOZ.UA рассказывал, что нужно знать и какие документы будут проверять.