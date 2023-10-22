В Минобороны показали утвержденное белье для женщин-военных. Фото

В Министерстве обороны заявили, что поставили на обеспечение Вооруженных сил Украины женское белье. Украинские военнослужащие тестировали его в два этапа в течение 2023 года.

Как сообщила пресс-служба Минобороны 22 октября, женское белье прошло все необходимые испытания в подразделениях ВСУ. Женщины-военнослужащие проверяли комплекты на функциональность, надежность, качество, удобство, а также на соответствие собственным пожеланиям, говорится в сообщении.

Отмечается, что участвовавшие в тестировании женщины положительно оценили качество материала, крой и другие характеристики.

В составе белья – хлопок и эластан, которые хорошо "вентилируются" и отводят влагу, отметили в Минобороны. Удобный крой не ограничивает движений и подходит для использования даже в полной экипировке.

Видео дня

Кроме того, женское белье для ВСУ является универсальным, у него высокая посадка, размеры от XS до XL, три цвета (Coyote, Olive green, Black), оно хорошо тянется и держит форму, говорится в сообщении.

В Минобороны также напомнили, что количество женщин в ВСУ увеличилось на 40% по сравнению с 2021 годом, то есть на 12 тысяч человек. В настоящее время в армии служит почти 43 тысячи военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ВСУ рассказали, что воинский учет женщин-медиков, который объявили в Украине с 1 октября 2023 года, необходим для понимания государством объема резерва медицинских работников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!