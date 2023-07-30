В минобороны РФ заявили, что Украина якобы атаковала Крым 25 беспилотниками

В России заявили о том, что в ночь на 30 июля Украина якобы атаковала временно оккупированный Крым с помощью дронов. По традиции, там уверили, что "попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пресечена".

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Об этом заявили в российском минобороны. По версии оккупантов, по Крыму были запущены 25 беспилотников.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью пятью беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым", – выдали представители военного ведомства государства-агрессора.

В минобороны РФ также похвастались тем, что якобы уничтожили все беспилотники, направленные на Крым.

"Шестнадцать украинских БпЛА уничтожены огнем средств ПВО. Еще девять украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", – отмечено в сообщении.

Именно из Тарханкута, с позиций вблизи села Еленовка Черноморского района, оккупанты атакуют Одессу и Николаев противокорабельными ракетами "Оникс".По данным журналистов "Крым.Реалии", с июня прошлого года запуски осуществляются с установленных там ОТК "Бастион".

Если о прилетах в Крыму пока информации нет, то в Москве у оккупантов минувшей ночью были "пропущенные". Российскую столицу снова атаковали неизвестные БПЛА: в 50-этажном бизнес-центре прогремел взрыв. В МО РФ заявили, что "пресекли" и эту атаку. Однако видео с места удара показывают, что официальные заявления о "незначительном повреждении обшивки" очень сильно преуменьшают действительность.

К тому же в атакованной БпЛА высотке расположены сразу три российских министерства: минэкономразвития, минпромторг, минцифры. Документы одного из министерств взрывной волной разнесло по всей округе, москвичи собирают их прямо на улицах.