В Минобороны упростили процедуру приема на вооружение новых образцов военной техники

Минобороны упростило процедуру кодификации образцов ВВТ. Теперь процедура получения нового образца вооружения и военной техники кода НАТО сокращается до 10 дней.

Об этом сообщили в ведомстве. Стоит добавить, что прошедший кодификацию образец ВВТ разрешено закупать за средства государственного бюджета и использовать в подразделениях Сил обороны Украины.

Министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил инструкцию по организации в ведомстве поставок вооружения, военной и специальной техники во время действия правового режима военного положения.

"Ситуация на фронте требует ускорения многих процессов. В частности, о допущении к эксплуатации новых образцов вооружения и военной техники для наших подразделений", – отметил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Поэтому был подготовлен ряд предложений для оптимизации процессов и усовершенствования существующей нормативной базы по присвоению образцам ВВТ кода НАТО.

Усовершенствование определенных алгоритмов в настоящее время позволяет Минобороны осуществлять кодификацию предмета поставки по результатам изучения заявленных разработчиком тактико-технических характеристик (ТТХ) образцов товаров оборонного назначения и ознакомление с результатами испытаний, проведенных самим разработчиком.

К предложению кодификации образца с пакетом документов приобщаются программа и методики проведения испытаний образца, акт и протоколы достаточности проведенных разработчиками испытаний для подтверждения заявленных тактико-технических характеристик образца, согласованный с военным представительством проект Технических условий. В таком случае по правилам новой Инструкции производитель может пройти процедуру испытания в максимально сжатые сроки.

Когда предприятия разработчики вооружения и военной техники не имеют ресурсных и технических возможностей для проведения испытаний, например снаряда, самостоятельно, то заключается совместное решение Минобороны и производителя на проведение такого испытания. В таком случае процесс кодификации нового образца вооружения может занять несколько больше времени.

Справка

21 ноября 2023 по инициативе министра обороны Украины на заседании Кабмина были внесены изменения в постановление Кабинета министров от 25.02.2015 № 345. Это решение упростило процедуру кодификации (допуска к эксплуатации) предложенных разработчиками новых образцов ВВТ до 20 суток.

До этого решения Кабмина процесс допуска к эксплуатации новых образцов ВВТ длился несколько месяцев или лет. Это решение во многом сыграло немаловажную роль в увеличении количества новой техники и вооружения в армии.

Новая инструкция еще больше упрощает существующий порядок, убрав из процесса отдельные дублирующие действия.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2022 года завод Rheinmetall заявил, что изготовит две зенитные системы Skynex для неназванной страны. Немецкие СМИ писали, что, возможно, их получит Украина.

В апреле 2023 года официально было подтверждено, что Skynex встал на боевое дежурство в Украине.

В апреле 2024 года Германия объявила о передаче Украине еще одного Skynex. В Украине эту систему окрестили как "убийцу Шахедов".

Как говорят в воздушных силах ВСУ, Skynex является перспективным оружием, которое может сбивать воздушные цели в автоматическом режиме, без вмешательства человека. Радар захватывает цель и сопровождает ее, а когда она попадает в зону поражения, автоматика определяет направление стрельбы и уничтожает цель.

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