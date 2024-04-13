В Минобороны заявили об интенсивных боях за Богдановку: враг не прекращает штурмов

Российская оккупационная армия продолжает наступление на Бахмутском направлении. Сейчас на этом участке фронта идут интенсивные бои за населенный пункт Богдановка.

В ночь на 13 апреля штурмовые группы путинской армии пробились на северную окраину города. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

В украинском оборонном ведомстве заверили, что по состоянию на 13 апреля Богдановка находится под контролем Сил обороны. В населенном пункте продолжаются бои, оккупанты не прекращают штурмов.

"Продолжаются интенсивные бои за Богдановку на Бахмутском направлении. Ночью штурмовые группы врага пробились на северную окраину города. Богдановка сейчас под контролем Сил обороны. Идет бой, враг не прекращает штурмов. Ориентируйтесь только на официальные сообщения Вооруженных Сил Украины", – заявили в министерстве.

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщили, что российская армия любой ценой пытается прорвать оборону ВСУ в районе Часового Яра. С этой целью ночью штурмовые группы противника вышли на северные окраины Богдановки и попытались там закрепиться. Однако штурмовые действия противника успеха не имеют, и украинские воины продолжают держать оборону.

Накануне аналитики DeepState заявили, что российские войска якобы оккупировали Богдановку и продвинулись возле Часового Яра, Новокалинового и Тоненького.

Напомним, в последние дни обстановка на фронте на востоке Украины существенно обострилась. Оккупационные силы активизировали наступательные действия, неоднократные попытки атак происходят, в частности, на Лиманском, Бахмутском, Покровском направлениях.

Ранее сообщалось, что в течеине 12 апреля на Бахмутском направлении нашими воинами отражены 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.

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