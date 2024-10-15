В Минюсте объяснили, будет ли арест имущества в случае неуплаты штрафа от ТЦК

В Украине военнообязанный становится должником, если он не уплатил штраф от ТЦК за необновление военно-учетных данных или отказ от повестки. В таком случае государственные органы могут арестовать его средства и имущество.

Видео дня

Об этом говорится в ответе Министерства юстиции на запрос "Судебно-юридической газеты". Там разъяснили, как работает порядок обращения по взысканию на средства и имущество граждан военнообязанного возраста.

Отметим, что до конца 2024 года правительство планирует направить военнообязанным 900 тысяч повесток. Для того, чтобы забрать ее из почты у мужчины будет три дня (если документ не вручен лично). После возвращения повестки неврученной и проставления соответствующей отметки от почты Терцентр комплектования сможет начать процедуру штрафования.

Такие штрафы будут "заочными", хотя постановление ТЦК является законным исполнительным документом. То есть, если штраф (составляет от 17 тыс. грн до 25,5 тыс. грн), не будет уплачен добровольно, на уклониста могут открыть исполнительные производства и начать взыскание со счетов.

В Минюсте это объяснили отсылкой к статье 308 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которой в случае неуплаты правонарушителем штрафа в срок, установленный ч. 1 ст. 307 Кодекса, постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы (ГИС) по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества в порядке, установленном законом.

КУоАП определяет, что такой штраф должен быть уплачен не позднее чем через 15 дней со дня вручения постановления, а в случае обжалования постановления – не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

Если штраф не уплачен, государственный исполнитель принимает меры принудительного исполнения решений путем обращения взыскания на денежные средства и имущество должника. Речь идет об их аресте, изъятии (списании средств со счетов) и принудительной реализации (предъявлении электронных денег к погашению в обмен на средства, перечисляемые на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы).

Так, сначала взыскание происходит из средств должника в национальной и иностранной валютах, других ценностей, в частности, со счетов в банках и других финансовых учреждениях. Если они отсутствуют или их недостаточно, взыскание безотлагательно происходит также с имущества должника (кроме того, на которое действует предусмотренный законом запрет).

В целом, разными законодательными актами прописано много моментов, которые могут постичь военнообязанного за неуплату штрафа от ТЦК. В Минюсте указали, что не могут предоставить информацию о том, сколько таких исполнительных производств уже было выполнено относительно уклонистов после внесения изменений в законы о мобилизации, поскольку данная информация органами ГИС не обобщается.

По данным сервиса Опендатабот, с июня по октябрь 2024 года украинские суды рассмотрели по меньшей мере 314 дел об обжаловании штрафов от ТЦК. С каждым месяцем дел становится больше, однако в большинстве случаев суд отменяет штрафы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине потеря военного билета влечет административную ответственность с наложением штрафа от 510 до 1700 грн. Для его восстановления нужно обратиться в ТЦК с заявлением и пакетом документов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!