В Минюсте рассказали, сколько осужденных написали заявления на службу в армии

Закон о мобилизации осужденных в Украине еще не принят, но заявления на условно-досрочное освобождение для службы в армии уже подали более 3 тысяч граждан, отбывающих сроки за решеткой. Законопроект будет содержать предостережения, чтобы человек действительно заключил контракт с ВСУ, а не просто вышел на свободу.

Подробностями в эфире "Єдиних новин" поделилась заместительница министра юстиции Украины Елена Высоцкая. Она рассказала, что примерно такое количество кандидатов в Минюсте и прогнозировали.

"Нельзя говорить, что все 20 тысяч человек, о которых мы отмечали как потенциал, присоединятся. Потому что при предыдущих опросах около 4,5 тысяч изъявили желание. Сейчас эта цифра будет колебаться", – сказала чиновница.

Не все желающие смогут попасть на службу, потому что в законопроекте авторы прописывают конкретные критерии. К примеру, военно-врачебные комиссии будут проверять осужденных на ВИЧ, туберкулез, гепатиты.

По словам Высоцкой, определяющим в законе будет именно желание осужденного, его мотивация заключить контракт с Вооруженными силами Украины и таким образом получить условно-досрочное.

"Поэтому когда мы говорим о цифрах, о количестве осужденных, которые хотели бы присоединиться, это лишь предварительные данные. Все покажет практика... Мы уже начали работу над тем, чтобы те, кто изъявил желание, составили соответствующие заявления. Сейчас проходят военно-врачебные комиссии, знакомятся с командирами. Соответственно, командиры воинских частей дают свое согласие по конкретному человеку и мы передаем материалы в суд", – рассказала сотрудница Минюста.

Чтобы никто не использовал мобилизацию как предлог просто выйти из тюрьмы, предусмотрены санкции. За уклонение от заключения контракта осужденный получит дополнительное наказание к своим предыдущим срокам – еще от 5 до 10 лет лишения свободы.

Как писал OBOZ.UA:

– В марте в украинском парламенте зарегистрировали законопроект, которым предусмотрено освобождение осужденных от отбывания наказания (по нетяжелым статьям) для прохождения военной службы.

– В начале апреля нардепы в первом чтении поддержали законопроект №11079-1. Его приняли за основу с доработкой. Дата голосования за документ во втором чтении еще не анонсировалась.

– Министр юстиции Денис Малюська ранее предполагал, что, если в Украине одобрят мобилизацию осужденных, для них могут формировать отдельные отряды.

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