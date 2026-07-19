В мире всего около 100 пилотов, летающих на бомбардировщиках B-2: чем они особенны
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Сообщество пилотов стратегических бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit считается самым небольшим в мире. На сегодняшний день соответствующую квалификацию для полетов на этом самолете имеют лишь от 80 до 120 человек.
Причина – в количестве таких самолетов. На вооружении ВВС США находятся всего 20 B-2 Spirit, которые базируются на одной авиабазе, пишет Wionews.
Боевые дежурства на каждом из самолетов несут по два-три экипажа. Таким образом, общее количество пилотов B-2 составляет около сотни.
Для сравнения: пилотов истребителей F-16 в США – более 3 тысяч.
Как стать пилотом
Попасть в число пилотов B-2 по собственному желанию невозможно, подчеркивает издание. Никакой отдельной программы набора или возможности записаться добровольцем не существует.
Кандидатов после многих лет службы отбирают сами Военно-воздушные силы США. При этом оцениваются не только летные навыки, но и дисциплина, лидерские качества, способность принимать решения и репутация среди командования.
Кто имеет шансы
Чаще всего в программу попадают летчики, уже имеющие опыт полётов на стратегических бомбардировщиках B-52 Stratofortress или B-1B Lancer. А вот пилоты истребителей попадают в сообщество летчиков B-2 значительно реже.
Причина заключается в специфике миссий. Экипаж B-2 состоит из двух человек, а полеты могут длиться много часов и требуют постоянного контроля сложных бортовых систем, а не ведения маневренного воздушного боя.
Обучение длится год
После отбора будущие пилоты проходят специальную подготовку на авиабазе "Уайтмен".
Курс охватывает:
- особенности управления самолетом типа "летающее крыло";
- работу системы электродистанционного управления;
- использование радара и систем наведения вооружения;
- эксплуатацию технологий малозаметности;
- подготовку к выполнению миссий с ядерным вооружением.
Полный цикл обучения до получения статуса "готов к боевым заданиям" занимает большую часть года. А для отдельных миссий – еще дольше.
Цена вопроса
Самый дорогой в мире самолет "требует высочайшей ответственности", отмечает издание. Каждый B-2 оценивается более чем в два миллиарда долларов. Поэтому ответственность экипажа выходит далеко за пределы обычного боевого вылета.
Пилоты должны постоянно поддерживать квалификацию, регулярно совершать полёты и проходить проверки. Из-за небольшого количества самолётов даже временная потеря лётной практики может потребовать длительной переквалификации.
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