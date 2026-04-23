В многоэтажке полностью уничтожены квартиры с девятого по шестой этажи: новые подробности последствий атаки РФ на Днепр. Фото и видео

Ночью 23 февраля российские террористы нанесли удар дроном по жилому многоэтажному дому в центре города Днепр. Вследствие военного преступления в одном из подъездов полностью уничтожены квартиры с девятого по шестой этажи.

Жертвами обстрела стали два человека, много людей получили ранения. О последствиях российского террора в Telegram сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

Последствия ночного террора

По информации мэра, сейчас в доме отключены вода, газ и свет. Как только разрешат спасатели, специалисты начнут проводить техническую экспертизу. Филатов отметил, что, к сожалению, ситуация похожа на то, что произошло осенью на проспекте Героев, где после российской атаки дом получил серьезные повреждения.

В целом по городу зафиксированы повреждения на четырех локациях, пострадали не менее 13 домов, разбито более полутысячи окон.

"Российская сволочь также побила выставочный центр Союза художников Украины и магазин музыкальных инструментов. Сейчас коммунальщики уже приступили к уборке. Врачи городских больниц заботятся о пострадавших. Спасательная операция продолжается", – сообщил городской голова.

В областной военной администрации сообщили, что среди пострадавших – девочки 9 и 14 лет, детей доставили в больницу. В целом из-за ночной вражеской атаки на Днепр до 10 выросло количество пострадавших. Четверо людей госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Всего ночью над Днепропетровской областью подразделения ПВК "Восток" уничтожили 40 вражеских дронов. Кроме областного центра россияне атаковали Кривой Рог. Там возник пожар, повреждена инфраструктура.

Напомним, оккупационная армия в ночь на 23 апреля снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 139 БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 апреля российская оккупационная армия нанесла удары по Житомирской области. Целью путинских террористов стали объекты гражданской транспортной инфраструктуры. Вследствие обстрела погибла женщина.

