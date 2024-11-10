В Молдове обнаружили еще один беспилотник: как отреагировали в МИД. Фото

В воскресенье, 10 ноября, в Молдове обнаружили еще один беспилотник. Дрон нашли неподалеку от границы с Румынией на территории Рышканского района.

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Об этом сообщили в генеральном инспекторате полиции Молдовы. Отмечается, что на месте происшествия работают спецслужбы.

"Еще один упавший дрон нашли возле села Новые Боросены в Рышканском районе. На место происшествия прибыли спецслужбы", – говорится в сообщении полиции.

Территория, где был найден дрон, окружена для обеспечения безопасности. Специалисты взрывотехнического отдела производят осмотр летательного аппарата.

В Генеральном инспекторате также сообщили, что беспилотник, обнаруженный утром в Каушанском районе, это российский дрон типа Shahed, не содержащий взрывчатки. Предполагается, что он попал в Молдову во время ночной атаки на Украину.

"Опасности для безопасности граждан в регионе нет. Расследование продолжается", – отметили в ведомстве.

Там также предупредили, что граждане, которые могут найти упавшие летательные аппараты или другие подозрительные устройства: не должны приближаться к ним и не трогать их, а немедленно сообщить об этом в службу 112.

В МИДе страны уже отреагировали на опасную находку. Там подтвердили информацию о том, что два российских беспилотника-приманка, которые использовались для введения в заблуждение украинской противовоздушной обороны, разбились сегодня в Молдове.

"Эти БПЛА поставили под угрозу жизнь молдавских граждан и нарушили наше воздушное пространство. Мы решительно осуждаем эти агрессивные вторжения и снова осуждаем жестокую войну России против Украины", – говорится в сообщении дипломатов.

Что предшествовало

В ночь на 10 ноября Одесса подвергалась массированной атаке дронами. Повреждены жилые дома, магазины, гаражи, автомобили. Возникло несколько пожаров.

Глава местной военной администрации Олег Кипер уточнил, что атака на Одессу и Одесский район длилась около 2 часов. Это четвертая атака русских дронов на город и область за эту неделю.

Также сообщалось, что минимум 10 российских "Шахедов" в ночь на 10 ноября во время атаки РФ на Украину заходили в воздушное пространство Беларуси, Молдовы и России. Они пересекали границу, залетали повторно и возвращались в Россию через Беларусь.

Напомним, ранее стало известно, что в Молдове нашли "неизвестный" упавший ночью дрон. Его сейчас изучают компетентные службы, доступ к месту находки для гражданских ограничений.

В то же время украинские источники идентифицировали упавший в Молдове дрон как фальш-цель, вероятно, это имитационный БпЛА "Пародия".