В Молдове обнаружили обломки 'Шахеда': фото с места

В четверг, 4 апреля, в Молдове в 500 метрах от границы с Украиной обнаружили обломки дрона. На его крыле было написано "Герань-2".

Об этом сообщают молдавские пограничники. Надпись свидетельствует о том, что БПЛА прилетел со стороны страны-агрессора.

"Около 14.15 возле села Этулия Вулканештского района обнаружили фрагменты беспилотника с надписью на крыле "Герань-2", – сообщили пограничники.

Зону оцепили. На место происшествия прибыли спецслужбы.

Пока остатки беспилотника исследуют специалисты, которые не выявили никаких рисков для его детонации.

"Чтобы предотвратить распространение ложной информации и избежать паники среди населения, просим сохранять спокойствие и получать информацию только из первых источников", – резюмировали ситуацию пограничники.

Официальных комментариев власти Молдовы пока не давали.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Молдовы Мая Санду считает, что Россия вскоре попытается дестабилизировать ситуацию в стране. По ее мнению, Кремль предпримет действия весной 2024 года, когда в Молдове стартует президентская предвыборная кампания.

В Институте изучения войны тоже считают, что Россия, вероятно, снова попытается посеять политическую нестабильность и раскол в Молдове. Таким образом, РФ надеется отвлечь внимание международного сообщества от войны в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!