В Молдове у границы с Украиной обнаружили еще два беспилотника: МИД вызвал российского посла. Фото

Утром 13 февраля на территории Молдовы в очередной раз обнаружили обломки российских дронов-камикадзе. Один БПЛА упал на сельскохозяйственном поле вблизи села Чумай Тараклийского района, а другой взорвался в поле примерно в 1,5 километрах от Чадыр-Лунги.

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Территорию с обломками российских дронов изолировали. Об этом сообщает Национальная полиция Республики Молдова.

По информации правоохранителей, на обоих объектах находятся специалисты взрывотехнического отдела полиции, которые проводят исследования. Впоследствии беспилотники будут детально изучены.

При этом предварительный осмотр фрагментов БПЛА дает основания утверждать, что речь идет о российском беспилотнике. В полиции заверили, что опасность для граждан, находящихся в этом районе, уже исключена.

Согласно опубликованным данным, в поле на территории Молдовы обнаружили обломки российских дронов-камикадзе "Герань" (российских аналог иранских "Шахедов"). На фото можно рассмотреть двигатель дрона, серийный номер и обломки корпуса.

Министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой в соцсети Х "решительно осудил" безрассудные атаки беспилотников России, которые снова нарушили воздушное пространство Молдовы и подвергли опасности людей.

"Это жестокое нападение неприемлемо. Война против Украины должна прекратиться. Сегодня мы вызовем российского посла", – заявил глава МИД.

Ранее сообщалось, что на территории Молдовы обнаружили еще один беспилотник. По предварительным данным, взрывчатых веществ на БПЛА обнаружено не было. Дрон нашли в поле недалеко от города Салчия в районе Тараклии.

Напомним, ночью 13 февраля российская террористическая армия атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. Целью путинских террористов в очередной раз стала припортовая инфраструктура на юге региона. Вследствие атаки зафиксированы разрушения, ранения получила женщина.

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