В Молдове у границы с Украиной нашли дрон: появились подробности

На территории Молдовы обнаружили очередной беспилотник. По предварительным данным, взрывчатых веществ на БПЛА обнаружено не было.

Видео дня

Дрон нашли в поле недалеко от города Сальсия в районе Тараклии. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Республики Молдова.

По информации молдавских правоохранителей, после выявления беспилотника территория была изолирована. Специалисты взрывотехнического отдела прибудут на место происшествия, чтобы детально обследовать находку.

После предварительного осмотра было установлено, что взрывоопасных веществ и устройств на БПЛА не обнаружено. Также в полиции заверили, что "никаких рисков для безопасности граждан в регионе нет". Расследование на месте продолжается.

В то же время полицейские обратились к гражданам Молдовы, , которые обнаружат упавшие на землю беспилотники или другие подозрительные устройства, не приближаться и не прикасаться к ним, а немедленно сообщить в полицию.

Напомним, российские террористы продолжают целенаправленно атаковать мирное население Украины дронами. В последнее время беспилотники ближнего радиуса действия стали причиной большего количества жертв, чем любое другое оружие. Только за первый месяц 2025 года россияне убили 139 мирных жителей, еще 738 получили ранения.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия РФ использует мирных жителей Украины в качестве "мишеней" для того, чтобы тренировать операторов БПЛА. Такая террористическая практика россиян приводит к большому количеству жертв и раненых среди гражданских.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!