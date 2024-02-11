В Молдове вблизи украинской границы обнаружили обломки сбитого 'Шахеда'. Фото

В пятницу, 11 февраля, недалеко от молдавско-украинской границы, Пограничная полиция обнаружила фрагменты боевого дрона-камикадзе типа Shahed. Как сообщили правоохранители, район, где нашли обломки БПЛА, оцепили.

Об этом сообщила Пограничная полиция Молдовы. Там отметили, что опасности для населения в этом районе нет.

Отмечается, что событие произошло возле молдавского села Этулия, расположенного недалеко от украинских городов Болград и стратегически важного черноморского порта Рени.

"Информацию оперативно сообщили компетентным органам. Доступ к месту падения обломков дрона был ограничен. Риска для здоровья и жизни населения нет. Органы местной власти приняли все необходимые меры для поддержания общественного порядка и безопасности", - сообщили пограничники.

По информации украинских властей, атака беспилотника произошла в ночь с 9 на 10 февраля в Измаильском районе, недалеко от границы с Молдовой.

"Есть подозрение, что обнаруженные обломки дрона являются одним из беспилотников. Вероятно, он был сбит украинской зенитной установкой", - отметили в пограничной полиции Молдовы, отметив, что фрагменты беспилотника изъяты специалистами Криминалистически-технического экспертно-технического центра для проведения экспертизы.

На инцидент отреагировала президент Молдовы Мая Санду. По ее словам, этот случай является очередным напоминанием, что российская агрессия представляет угрозу всей Европе и не только.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что в настоящее время Молдова не может возобновить хорошие отношения с Россией. Это объясняется тем, что нынешние власти РФ проводят захватническую войну в Украине.

Ранее сообщалось, что руководство страны-агрессора России продолжает создавать информационные условия для дестабилизации Молдовы для предотвращения интеграции страны в Европейский Союз. В частности, Кремль в очередной раз предъявляет претензии к Молдове, связанные с Приднестровьем.

Также мы писали, что россияне в последнее время начали более активно представлять документы на оформление гражданства Молдовы. Тенденцию связывают с полномасштабной войной РФ против Украины.

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