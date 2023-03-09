В момент атаки люди находились дома: последствия ракетного удара РФ по домам во Львовской области показали на видео с высоты

Российская оккупационная армия совершила очередное преступление на территории Украины. В результате ракетного удара по жилой застройке во Львовской области погибли мирные люди.

Видео дня

В результате падения ракеты три дома оказались полностью разрушены. Об этом сообщили во Львовской областной военной администрации (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На видео показали последствия российской атаки в Золочевском районе. Ракета разрушила три дома. Также с высоты птичьего полета видно, что рядом нет никаких других объектов, кроме жилых домов.

По словам главы ОВА Максима Козицкого, в момент ракетного удара в домах находились люди. В то же время в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины во Львовской области сообщили, что во время проведения работ по разбору разрушенных конструкций домов спасатели обнаружили четырех погибших (двух мужчин и двух женщин). К проведению работ от ГСЧС привлечены 28 человек личного состава, пять единиц спецтехники и кинологический расчет.

Позже в ОВА добавили, что в результате разбора завалов спасатели обнаружили тело еще одного мужчины.

Напомним, во время массированной ракетной атаки в ночь на 9 марта во Львовской области ракета упала в жилой зоне. В результате действий россиян среди мирных жителей есть погибшие.

Ранее сообщалось, что ночью в четверг, 9 марта, российские оккупационные войска устроили массированную атаку на Украину. Сначала захватчики запустили дроны-камикадзе Shahed, после чего в ряде областей сообщали о работе ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, около 05:50 и после 07:00 мощные взрывы прогремели в Киеве: с первым над местом удара в небо поднялся дым, а со вторым загорелись авто возле многоэтажки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!