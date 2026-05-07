В Московской области атакован военно-логистический комплекс минобороны России. Видео

В российском городе Наро-Фоминск Московской области утром 7 мая пожаловались на взрывы. Утверждают, что атака произошла на военно-логистический комплекс "Нара", который принадлежит министерству обороны России.

Об этом отметили в Exilenova+. Также опубликовали видео с места происшествия.

Что известно

"В Наро-Фоминске сообщают об атаке на военно-логистический комплекс "Нара", который принадлежит министерству обороны России", – отметили в канале.

На опубликованном видео слышны звуки взрывов на месте происшествия и видно, как поднимается дым над военным объектом.

Что такое военно-логистический комплекс "Нара"

Производственно-логистический комплекс (ВЛК) "Нара" – это масштабный, высокотехнологичный военный объект России, расположенный в Наро-Фоминске (Московская область) на площади более 180-200 га, на территории военного городка номер 3. Он предназначен для хранения и распределения военных грузов, обеспечивая автоматизированную логистику для вооруженных сил РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, после комбинированной атаки украинских сил в сети появились новые кадры последствий поражения завода "ВНИИР-Прогресс" в российских Чебоксарах. Предприятие играет важную роль в военно-промышленном комплексе РФ, в частности в производстве компонентов для высокоточного вооружения. По предварительным данным, удар был нанесен по одному из ключевых объектов, связанных с изготовлением систем навигации для ракет и дронов.

