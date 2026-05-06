Поработали 'Фламинго' и дроны: как выглядит важный для производства 'Шахедов' и 'Искандеров' завод в Чебоксарах после атаки Украины. Видео

После комбинированной атаки украинских сил в сети появились новые кадры последствий поражения завода "ВНИИР-Прогресс" в российских Чебоксарах. Предприятие играет важную роль в военно-промышленном комплексе РФ, в частности в производстве компонентов для высокоточного вооружения.

По предварительным данным, удар был нанесен по одному из ключевых объектов, связанных с изготовлением систем навигации для ракет и дронов. Последствия атаки показали в соцсетях.

Комбинированная атака на объект

В ночь с 4 на 5 мая украинские Силы обороны нанесли удар по предприятию, расположенному более чем в 900 километрах от государственной границы Украины. Атаку осуществила 19-я ракетная бригада "Святая Варвара", применив крылатые ракеты FP-5 "Фламинго".

Уже утром состоялась вторая фаза поражения – по объекту отработали дальнобойные беспилотники. Таким образом, удар имел комбинированный характер: ракетный и беспилотный.

Последствия удара

На обнародованных видео видны значительные зоны выгорания на территории предприятия. Поражение зафиксировано непосредственно на производственных участках, что может свидетельствовать о повреждении критической инфраструктуры завода.

Несмотря на попытки дополнительно защитить объект специальными конструкциями, это не помешало попаданию и дальнейшему разрушению отдельных частей предприятия.

Чем важен этот завод

"ВНИИР-Прогресс" входит в состав объединения "АБС Электро" и специализируется на производстве электроники. Среди основной продукции – системы управления, релейной защиты и автоматики, а также другие электротехнические изделия.

В то же время ключевым направлением является изготовление помехозащищенных антенн спутниковой навигации "Комета-М", которые используются в российском вооружении.

Антенны "Комета-М" устанавливаются в модулях для авиационных бомб, ударных беспилотниках типа "Шахед", разведывательных БПЛА "Орлан-10", а также в крылатых и некоторых баллистических ракетах комплекса "Искандер".

Эти компоненты отвечают за навигацию и точность поражения целей, что делает их критически важными для применения высокоточного оружия.

В последние годы российская сторона совершенствовала антенны "Комета-М", увеличивая количество элементов для повышения устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы.

В случае серьезных повреждений производства возможны перебои в изготовлении таких компонентов, что, в свою очередь, может повлиять на темпы производства ракет и дронов.

Как отмечают источники, российская сторона иногда использует альтернативные решения, в частности китайские CRPA-антенны. Впрочем, переход на другие компоненты требует времени и может привести к задержкам в производстве.

Сейчас точная степень повреждений предприятия уточняется. По предварительным оценкам, завод, вероятно, сможет продолжить работу, однако не исключены трудности и замедление производственных процессов.

