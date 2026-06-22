В Нацгвардии анонсировали "неприятности" для оккупантов в Крыму

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что украинская армия будет и дальше перекрывать логистику ВС РФ, в частности во временно оккупированном Крыму. В частности, удары по военной инфраструктуре противника будут продолжаться.

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Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина". Он также положительно отозвался о боевой работе Сил беспилотных систем ВСУ.

"Мы будем увеличивать количество наших пилотов на оперативную глубину и гораздо активнее уничтожать логистику врага. Чем больше средств – тем лучше мы будем действовать", – сказал он, комментируя контроль силовиков НГУ с помощью дронов над Донецком и Мариуполем.

Пивненко также отметил, что в настоящее время огневой контроль над Крымом удерживают Силы беспилотных систем.

"Над Крымом действуют Силы беспилотных систем, Мадяр. Они хорошо знают, что делают. Могу только сказать: давите как можно сильнее. Перекроем врагу логистику так, что им будет очень тяжело", – отметил Пивненко.

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По его словам, российская армия также наносит ущерб украинской логистике, поэтому ВСУ действуют с учетом вражеских военных маневров.

"Они (оккупанты – Ред.) у нас на фронте тоже сокращают логистику на 20–30 км, мы это понимаем и исходим из этого. Поскольку они не могут противопоставить нам ничего значимого на фронте, они наносят удары по гражданскому населению и по энергетике", – сказал Александр Пивненко.

Напомним, ранее на трассах вокруг временно оккупированного Мариуполя были зафиксированы поражения российской техники и логистических колонн. Речь идет об участках так называемого "сухопутного коридора", который россияне используют для обеспечения своих войск.

Как сообщал OBOZ.UA, сбои в российской логистике в Крыму привели к острому дефициту топлива, и ситуация с каждым днем для россиян ухудшается. После последних ударов оккупанты лишились паромной переправы через Керченский пролив, нефтебаз в Крыму и на Кубани, которые использовались для поставок топлива на украинский полуостров, а также были вынуждены полностью запретить продажу бензина на АЗС.

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