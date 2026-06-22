"Сухопутный коридор смерт": появились кадры, как на трассах вокруг Мариуполя горит техника оккупантов. Видео

На трассах вокруг временно оккупированного Мариуполя зафиксированы случаи поражения российской техники и логистических колонн. В сети появились кадры горящего транспорта оккупантов, который двигался по ключевым направлениям снабжения.

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Речь идет об участках так называемого "сухопутного коридора", который россияне используют для обеспечения своих войск. Соответствующие кадры опубликовал Мариупольский горсовет.

Отмечается, что в течение выходных на трассах вокруг Мариуполя фиксировались пожары российской техники и грузовиков, обеспечивающих нужды оккупационных войск. Поражения происходили на нескольких направлениях, в частности "Мариуполь – Донецк", "Мариуполь – Волноваха" и "Новоазовск – Мариуполь".

Сообщается, что российские войска периодически перекрывают эти трассы из-за риска новых ударов. Это связано с активностью украинских сил, наносящих удары по логистическим маршрутам противника.

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Украинские военные отмечают, что так называемая трасса "Новороссия" находится под постоянным контролем украинских беспилотников. Она является ключевым логистическим маршрутом, соединяющим Ростов-на-Дону с временно оккупированными территориями, включая Мариуполь, Мелитополь и Крым.

Из-за регулярных ударов и активности украинских дронов эта логистическая артерия всё чаще становится опасной для российских поставщиков, превращаясь в так называемый "сухопутный коридор смерти".

Как сообщал OBOZ.UA, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины показали новые кадры боевых действий спецподразделения "Призраки", которые систематически уничтожают логистику российских оккупантов. В результате ударов враг теряет топливо, боеприпасы и технику, что существенно влияет на его боеспособность.

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