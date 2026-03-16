В Нацгвардии назвали два направления фронта, на которых снизилась активность врага, но есть 'нюанс'. Карта

На Покровском и Очеретинском направлениях в последнее время россияне несколько снизили свою штурмовую активность. Однако давление со стороны врага на этом участке фронта сохраняется.

В то же время в полосе видпвідальності 2-го корпуса НГУ "Хартия" в Донецкой области оккупанты могут запускать почти 2 тыс. дронов одновременно – и даже в таких условиях нацгвардейцы продолжают наносить войскам РФ потери в живой силе, технике и вооружении. Об этом после рабочей поездки на фронт заявил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.

Пивненко рассказал, что на днях посетил подразделения Национальной гвардии, которые выполняют боевые задачи на фронте.

"В составе Сил обороны Украины удерживаем определенные рубежи, усиливаем сложные участки, где противник пытается вести наиболее интенсивные штурмовые действия. Во время работы на местах заслушал доклады командиров корпусов и подразделений об оперативной обстановке и характере действий врага", – отметил он.

По словам Пивненко, на Купянском направлении подразделения 2-го корпуса НГУ "Хартия" обеспечивают контроль над важными участками фронта и продолжают ударно-поисковые действия, уничтожая логистику противника.

На Покровском и Очеретинском направлениях, рассказал командующий НГУ, активность пехотных штурмов противника несколько снизилась по сравнению с предыдущими месяцами, однако враг ежедневно пытается давить на этом участке фронта, применяя большое количество дронов.

"Сейчас в полосе ответственности корпуса в Донецкой области наши средства РЭР одновременно могут фиксировать почти 2000 дронов противника. Высокая интенсивность применения дронов врагом в этот период — это то, с чем мы имеем дело и чему активно противодействуем. В то же время благодаря четким и профессиональным действиям наших бойцов имеем ощутимые результаты в снижении боевого потенциала противника,в частности в уничтожении его живой силы, автомобильной техники и вооружения", – рассказал Пивненко.

Он добавил, что за год после создания корпусов Нацгвардии удалось организовать налаженное взаимодействие как между корпусами, так и на уровне бригад.

"И мы будем наращивать их потенциал", – заверил Пивненко.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях на Луганщине нацгвардейцы уничтожили российскую РЛС "Ястреб-АВ". Воины отдельного отряда специального назначения Lasar's Group во взаимодействии с бойцами регионального центра РЭР "Север" тяжелыми бомберами уничтожили ценную вражескую технику "глубоко за линией соприкосновения".

Стоимость уничтоженной техники составляет около 50 млн долларов.

