В Нацгвардии назвали количество огневых групп, защищающих критическую инфраструктуру

Небо над Украиной защищают более 900 огневых групп НГУ, из них около 500 – мобильных, остальные – стационарные. Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко надеется, что поставки техники, оружия и боеприпасов воинам будут продолжаться, благодаря чему все все группы станут мобильными.

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"Улучшаем качество работы мобильных огневых групп и рассчитываем на их эффективность", – сказал бригадный генерал в интервью "Интерфакс-Украина". Он уточнил, то мобильные группы могут действовать более результативно, а координируют их Воздушные силы ВСУ.

По словам Пивненко, наши силы ПВО уже получили от Соединенных Штатов "первые машины с "интересным оборудованием".

"Испытываем эту систему защиты, будем передавать в учебные центры. Также иностранные партнеры помогают нам с радарами дальнего обнаружения для уничтожения "Шахедов", – отметил командующий Нацгвардией.

В НГУ оснащают и готовят своих воинов, которые будут противодействовать российским дронам и ракетам.

"Мы работаем над их оснащением и подготовкой. У группы есть планшеты, на которых видно, что и где летит. Бывают разные погодные условия, разная высота пролета "Шахедов", поэтому и эффективность разная. Но уровень работы этих групп растет, соответственно, растет уровень защиты нашей инфраструктуры", – подытожил Пивненко.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 декабря защитники неба Украины отбили дроновую атаку РФ, уничтожив 13 из 24 беспилотников разных типов и обезвредив остальные средствами РЭБ. Однако агрессору удалось ударить нашу территорию баллистическими ракетами.

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