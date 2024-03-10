В Нацгвардии показали, как ударные дроны уничтожают окупантов вблизи Тернов. Видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков, которые пришли на нашу землю, чтобы оккупировать ее. На этот раз бойцы Нацгвардии показали, как с помощью ударных дронов уничтожают врага вблизи Тернов.

Соответствующее видео опубликовал в сети командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко. По оккупантам отработали бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ.

На видео защитники продемонстрировали, как уничтожают вражеский личный состав с помощью сбросов боеприпасов на Кременском направлении.

Ранее сообщалось, что снайпер Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сбил вражеский беспилотник ZALA. Дрон оккупантов осуществлял разведку местности на одном из участков фронта, но теперь отправится к специалистам для дальнейшего изучения. Также были обнародованы фото сбитого БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, на юге Украины продолжается контрбатарейная борьба. За последние два дня захватчики там не идут в штурмы. Вместо этого оккупанты активизировали аэроразведку и усилили удары по позициям Сил обороны, которые наносят с помощью артиллерии и ударных дронов.

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