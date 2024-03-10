'Подтвердил квалификацию': снайпер ССО сбил вражеский дрон ZALA. Фото

Снайпер Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сбил вражеский беспилотник ZALA. Дрон оккупантов осуществлял разведку местности на одном из участков фронта, но теперь отправится к специалистам для дальнейшего изучения.

Об этом 10 марта сообщила пресс-служба Сил спецопераций. Также были обнародованы фото сбитого БПЛА.

Военные рассказали, что дрон на одном из операционных направлений обнаружили операторы ССО.

Он с воздуха проводил разведку местности.

"Снайпер подтвердил свою квалификацию, БПЛА – стал трофеем ССО и пойдет на дальнейшее изучение специалистами", – заявили в Силах спецопераций.

ZALA – российские БПЛА вертолетного и самолетного типов, которые производятся в Ижевске компанией ZALA AERO GROUP. В основном имеют малые габариты, но есть и модель самолета с размахом крыла 6 метров и дальностью полета до 120 км.

После полномасштабного российского вторжения в Украину Zala Aero Group нарастила производство и продает ВС РФ дроны на миллиарды рублей. По данным росСМИ, компания импортирует западные комплектующие, использовав для обхода санкций компании-посредники из Узбекистана и других стран.

Сама Zala Aero Group, а также ее собственник Александр Захаров и члены его семьи находятся под санкциями Запада.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошлые сутки в Украине был уничтожен 41 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, Силы обороны Украины обезвредили 312 вражеских дронов разных типов на Таврическом направлении.

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