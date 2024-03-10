Минус 900 оккупантов и 19 танков за сутки: Генштаб обновил данные о потерях армии РФ

Защитники Украины за сутки боев на фронте обезвредили 900 российских оккупантов. Так, общие потери личного состава армии РФ в полномасштабной войне достигают 424 060 человек убитыми и ранеными.

Накануне украинские воины также уничтожили 205 единиц военной техники и вооружения захватчиков. Об этом 10 марта сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Так, Силы обороны отминусовали еще 38 артиллерийских систем (всего 10 4660), 27 боевых бронированных машин (12 850), 19 танков (6731), три РСЗО (1015) и два средства ПВО (709) ВС РФ.

В небе воины сбили 41 российский БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 8082), на земле обезвредили 69 единиц автомобильной техники и автоцистерн (13 752), шесть – специальной техники (1672) оккупантов.

Кроме этого, в общем за время полномасштабной войны ВСУ уничтожили 199 крылатых ракет, 347 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, аэроразведчики ГПСУ уничтожили гаубицу, состав БК и автомобиль оккупантов на левобережье Херсонщины. Бойцы показали видео того, как в результате сбросов с дронов мощно пылает вражеская техника.

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