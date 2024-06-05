В Нацгвардии решили демобилизовать только тех, кого освободили из плена после 18 мая: в МВД отреагировали

В Национальной гвардии после вступления в силу закона о мобилизации выдали распоряжение с требованием увольнять с военной службы только тех бойцов, которые были освобождены из плена после 18 мая 2024 года. В Министерстве внутренних дел, комментируя ситуацию, заверили, что увольняться могут все прошедшие плен военные независимо от даты обмена.

В частности, 3 июня нардеп Алексей Гончаренко обнародовал документ, выданный командующим Нацгвардией, где речь шла о демобилизации военнослужащих в соответствии с новым законом. В самом законопроекте о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024 года, сказано, что все освобожденные из плена имеют право на демобилизацию.

Однако, по словам Гончаренко, "на части поступил отдельный документ", где указано, что демобилизации подлежат только военнопленные, освобожденные после 18 мая 2024 года.

"Это какое-то безумие. В законе черным по белому написано, что увольнению со службы подлежат все бывшие военнопленные. Сейчас готовлю обращение, нужно разобраться в этой ситуации!" – заявил нардеп.

5 июня на ситуацию отреагировал министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Позиция МВД относительно недоразумения с толкованием Нацгвардией нормы статьи 26 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" о возможности увольнения с военной службы лиц, прошедших плен: соответствующая норма применяется ко всем военнослужащим, имеющим статус освобожденных из плена. Независимо от даты обмена", – заявил глава МВД.

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