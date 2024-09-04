В Нацполиции показали, как спасали раненых под повторными ударами врага в Покровске. Видео

2 сентября российские оккупационные войска обстреляли Покровск из артиллерии, в результате чего были ранены три человека. Парамедики полиции показали в сети видео, как они спасали пострадавших под повторными ударами врага.

Видео дня

Видео было опубликовано в Telegram-канале МВД Украины. Полицейские парамедики прибыли на место атаки в первые минуты после обстрела и оказали первую помощь пострадавшим.

В это время войска РФ снова открыли огонь по городу, поэтому полицейские вынуждены были эвакуировать людей под обстрелами. В частности, оккупанты попали неподалеку от эвакуационного автомобиля, в котором находилась тяжелораненая женщина.

К счастью, пострадавших удалось доставить медикам.

Ранее сообщалось, что в Покровске строят укрепления по внешнему кольцу города, а также в некоторых районах строят внутриквартальные оборонные сооружения. Местные власти получают задачи на построение укреплений от военных.

Как сообщал OBOZ.UA, в Покровске происходит масштабная эвакуация населения из-за приближающейся линии фронта. По состоянию на утро 2 сентября в городе осталось около 30 тысяч человек, в то время как более половины уже покинули свои дома. Также со 2 сентября в городе прекращают работу банки, продолжат работать только банкоматы. Это касается и других служб, предоставляющих услуги населению. Также в городе продлен комендантский час, передвижение разрешено только с 11:00 до 15:00.

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