В немецком концерне Rheinmetall готовы передать Украине 139 танков Leopard
Один из крупнейших немецких производителей военной техники, концерн Rheinmetall, готов передать украинской армии 139 тяжелых боевых танков Leopard разных модификаций. Киев уже давно просит у Берлина эту технику, но согласие пока так и не получил.
Спикер оборонной группы отметил, что подготовка к передаче вооружения может произойти, как только правительство ФРГ даст на нее одобрение. Слова представителя Rheinmetall процитировало издание RND в понедельник, 23 января.
По его словам, концерн может подготовить к передаче не ранее апреля-мая 2022 года 29 танков Leopard 2А4. Также есть еще 22 таких же танков, но которые требуют ремонта.
Для их подготовки требуется время, к эксплуатации они могут быть готовы не ранее конца 2023 года. Кроме того, компания могла бы предоставить украинской армии для борьбы с российским вторжением, 88 тяжелых танков Leopard 1. Это более старая модификация этой техники.
Накануне министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что решение о танках для ВСУ будет принято в Берлине в ближайшее время. При принятии решения государство будет учитывать несколько факторов. В первую очередь они связаны с вопросами безопасности для народа Германии.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Госдепе США также заявили, что решение Германии о поставке немецких танков Leopard в Украину будет готово в ближайшее время. Немецкое правительство сообщит известие по телефону.
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