В Нидерландах назвали единственное условие для ударов по РФ их самолетами F-16

Нидерланды разрешили Украине использовать свои истребители F-16 для ударов по военным целям на территории России. Единственное условие – соблюдать международное гуманитарное право.

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Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью "Общественному". По ее словам, первые истребители, вероятно, поступят в Украину уже этим летом.

"Сначала датские, потом нидерландские. И потом будем продолжать так работать – партиями", – отметила Оллонгрен.

Министр Нидерландов подчеркнула, что позиция ее страны по использованию предоставленного оружия остается неизменной.

"F-16 - это один из видов вооружения. Мы предоставляем и другие вооружения и всегда говорили: как именно их использовать должна решать Украина. Вы придерживаетесь международного гуманитарного права. Это единственное условие, которое мы ставим", – сказала Оллонгрен.

Она отметила, что то, как использовать F-16, будут решать украинские военные.

"Если видите цели за пределами Украины, но их нужно поразить для обороны, они законны. Я всегда отстаивала право Украины воевать так, как она считает нужным. Вижу, все больше стран сейчас занимают такую же позицию", – добавила Кайса Оллонгрен.

Как сообщал OBOZ.UA:

Украина может получить в этом году минимум от трех до шести самолетов F-16. В будущем возможны поставки большего количества, чем сегодня, поскольку страны, имеющие их на вооружении, постепенно перевооружаются на истребители пятого поколения F-35.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила, что ее страна передаст Украине первые F-16 уже этим летом. После этого поставки этих боевых самолетов поставят "на поток".

Часть истребителей F-16, которые Украина получит от западных партнеров, будут размещаться на авиабазах за пределами нашей страны. Это будет сделано с целью уберечь ценную технику от российских атак.

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