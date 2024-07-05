В Николаеве мужчина сдал оккупантам координаты дома женщины, которая отклонила его ухаживание

Судьи Николаева рассматривают сразу несколько дел местных коллаборантов. Среди них и дело 46-летнего мужчины, которого прокуратура обвиняет в государственной измене. Этот изменник сливал оккупантам координаты для нанесения ударов.

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Как рассказали в Центральном райсуде Николаева, по делу указанного коллаборанта был допрошен свидетель. При этом выяснилось, что предатель сдал захватчикам координаты дома женщины, которая отклонила его ухаживание. Именно ее в суде допрашивали как свидетеля.

"Последняя сообщила, что обвиняемый получил ее номер телефона во время исполнения своих служебных обязанностей (как работник одного из почтовых отделений, когда она получала отправку). После чего он начал посылать ей сообщения. Женщина не хотела поддерживать общение с ним. Впоследствии обвиняемый сообщил, что сотрудничает со спецслужбами РФ и предоставит им координаты ее дома для нанесения ракетного удара", – рассказали в суде.

Угрозы предателя женщина всерьез не воспринимала. Однако мужчина действительно работал на врага, и все-таки навел ракету окупантов на ее многоэтажку.

"Согласно материалам дела, обвиняемый согласился за денежное вознаграждение предоставлять лицам, позиционировавшим себя как представители РФ, информацию о дислокации подразделений ВС Украины и объектов критической инфраструктуры в Николаеве. В дальнейшем он посылал информацию с указанием географических координат мест, где по его мнению размещаются подразделения ВС Украины. Одно из сообщений содержало координаты многоэтажки, которая никак не используется для военных целей", – отметили в суде.

Сейчас в данном производстве допрошены уже все свидетели. Сроки содержания под стражей обвиняемого продлены; рассмотрение дела продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, суд уже признал виновным одного жителя Николаевщины, мобилизованного в местную воинскую часть, который в конце 2022 года начал работать на Россию и наводил на свою область фосфорные снаряды кафиров. Предателя приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

А Служба безопасности физически прекратила деятельность российского корректировщика, который наводил ракеты на военные объекты. Житель Харькова во время сбора разведданных использовал собаку, которую якобы выгуливал.

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