В Николаеве раздался взрыв: неизвестный бросил гранату, есть пострадавшие. Фото и видео

Вечером, 28 апреля, в Николаеве раздался взрыв. Неизвестный в военной форме бросил гранату. В результате атаки есть пострадавшие.

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Об этом сообщил начальник Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет. По его словам, взрывоопасный предмет бросил мужчина, который был в нетрезвом состоянии (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Николаев, тихий вечер пятницы после двухдневного террора р*шистов. Внезапный взрыв возле одного из домов по пр. Центральному заставил жителей многоэтажек выходить с документами и вещами в безопасное место, подумали, что "прилеты", – сообщил Шайхет.

Однако, оказалось, что взрыв спровоцировал нетрезвый мужчина.

"Набрался храбрости и решил взорвать гранату после того, как граждане, просто ремонтировавшие свой автомобиль, отказались дать ему две гривны", – добавил глава Нацполиции.

По его словам, в результате этого неадекватного поступка прохожая женщина и сам злоумышленник получили телесные повреждения. В настоящее время им обоим врачи оказывают медицинскую помощь.

"Злоумышленником непременно будут заниматься полицейские, как только к нему допустят врачи. Сейчас следователи решают вопрос окончательной квалификации происшествия. Преступник обязательно будет нести наказание в соответствии с законом. Женщине желаю скорейшего выздоровления", – добавил Шайхет.

Как сообщает "Суспільне", в момент взрыва неподалеку был николаевец Андрей.

"Я сидел в автомобиле. Не знал, выходить ли мне. Потом вышел и увидел, что стекло в автомобиле посыпалось. Мужчина лежит в крови. Вызвал полицию, те вызвали скорую. Все. Полиция говорит, что у него много осколочных ранений. Свидетели говорят , что он достал гранату и бросил. Она где-то у дерева взорвалась", – рассказал он.

Еще одна местная жительница Алена заявила, что подрыв совершил мужчина в военной форме.

"Мой мужчина только сел в автомобиль. Граната взорвалась прямо возле нее. Пострадало авто, мужчина не пострадал. Совершившего подрыв забрала скорая уже", – сказала женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на четверг, 27 апреля, российские оккупационные войска обстреляли Николаев крылатыми ракетами "Калибр". В результате теракта один человек погиб, еще 23 получили ранения, в том числе один ребенок.

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