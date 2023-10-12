В Николаеве слышали звук взрыва

Страна-агрессор Россия днем 12 октября нанесла ракетный удар по окрестностям Николаева. В настоящее время детали атаки выясняются.

О вражеском обстреле сообщил мэр Александр Сенкевич. Мониторинговые каналы предположили, что речь идет о прилете "Искандера".

По их данным, взрыв в Николаеве прогремел после 12:30. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали жителей Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей об угрозе применения Россией баллистического вооружения.

Мэр Николаева не уточнил, деталей об ударе. В то же время отметил, что вся официальная информация будет предоставлена позже.

"Прошу не выкладывать фото/видео в соцсетях", – призвал чиновник.

Со своей стороны глава Николаевской ОВА Виталий Ким подчеркнул, что взрыв произошел за областным центром.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ нанесли удар по Николаевщине также 7 октября. Отмечалось, что враг применял баллистическое вооружение.

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