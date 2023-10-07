В Николаеве прогремели взрывы: мэр призвал жителей не снимать последствия атаки

Днем 7 октября в Николаеве прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, российские террористы применили баллистические ракеты.

Городской голова Александр Сенкевич призвал николаевцев не снимать на фото и видео последствия обстрела. Об этом он сообщил в своем Telegram.

Одновременно со взрывами в Николаеве была объявлена воздушная тревога. Также об опасности предупрелили жителей Одесской, Кировоградской и Черкасской областей. В Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

В комментарии под постом мэра жители Николаева сообщили, что в городе прогремело несколько взрывов и спустя секунды была объвлена воздушная тревога. В свою очередь мониторинговые каналы заявили, что враг нанес удар по городу баллистическими ракетами.

Николаевцев призвали оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги и ни в коем случае не снимать на видео и не фотографировать последствия обстрелов или работу противовоздушной обороны.

Видео дня

Напомним, 5 октября россияне обстреляли жилой район в центре Херсона. Вследствие этого во дворе многоэтажного дома были убиты местные жители – мужчина и женщина.

Ранее сообщалось, что ночью 7 октября российские террористические войска ударили по Миргороду в Полтавской области. В результате взрыва повреждены 9 частных домов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинской ПВО стало сложней сбивать вражеские цели, потому что Россия все чаще применяет баллистику и сверхзвуковые ракеты.

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