В Николаеве во время воздушной тревоги вспыхнул пожар: первые подробности

В субботу вечером, 10 февраля, российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе, взрывы во время воздушной тревоги прогремели в частности и в Николаеве. В городе вспыхнул пожар, однако пока неизвестно, связан ли он с попаданием БПЛА или с падением обломков.

О возгорании сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. "Пожар на одном из объектов. Выясняем детали. Прошу не публиковать никакие фото/видео", – написал он.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким ситуацию в городе прокомментировал коротко. "Все норм", – написал он.

Позже Сенкевич написал, что пожар произошел на открытой территории, там загорелась сухая трава. Обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в пятницу, 9 февраля, россияне атаковали Харьков и область ударными беспилотниками-камикадзе типа "Шахед". Под удар врага попала гражданская инфраструктура. В областном центре россияне попали в нефтебазу, загорелся сильный пожар, сгорело по меньшей мере 15 частных домов. Семь человек погибли, из них трое – дети.

Также враг трижды за ночь атаковал беспилотниками Одессу. Вследствие обстрелов есть разрушения и раненые.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!