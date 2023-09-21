В Николаевской области авто подорвалось на мине: погиб молодой человек, еще один ранен

В Снигиревском районе Николаевской области автомобиль подорвался на вражеской противотанковой мине. В результате происшествия погиб 23-летний мужчина.

Еще один человек получил многочисленные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Спасатели рассказали, что в результате подрыва противотанковой мины мужчина 2000 года рождения погиб на месте трагедии. Другого человека, который находился в транспортном средстве в момент взрыва, госпитализировали с множественными ранениями.

Также в ГСЧС отметили, что территория, по которой ехал автомобиль, оказалась опасной, ведь во время обследования там были обнаружены другие боеприпасы. Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет сообщил в Telegram, что на мине подорвался автомобиль Ford Transit. Он отметил, что 38-летнему пострадавшему мужчине оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

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Также он опубликовал фотографии, на которых видно, какой силы был взрыв. Двигатель транспортного средства и кабину, в которой находились люди, буквально вырвало. Весь кузов автомобиля полностью выгорел.

Спасатели напоминают, что деоккупированные территории остаются опасными из-за множества вражеских боеприпасов и мин. Жителей таких территорий призывают быть крайне осторожными и сообщать в ГСЧС или полицию в случае обнаружения опасного предмета.

Напомним, в Херсонской области на мине подорвался тракторист, работавший в поле. 45-летний мужчина получил тяжелые травмы и ожоги ІІІ степени, по дороге в больницу он скончался.

Ранее в Херсонской области на российской мине подорвались три взрывотехника. Они выжили, но получили ранения. Пострадавшими оказались саперы организации The HALO Trust, занимающейся гуманитарным разминированием.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вышгородском районе Киевской области 20 сентября в лесу на мине подорвался легковой автомобиль. В результате взрыва водитель получил смертельное ранение и погиб на месте происшествия.