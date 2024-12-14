В Николаевской области оккупанты ударили по автомобилю 'Укрпочты': водитель в тяжелом состоянии

В Николаевской области российские оккупанты совершили обстрел служебного автомобиля "Укрпочты". Враг попал в транспортное средство с помощью FPV-дрона.

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В результате атаки пострадал водитель. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Инцидент произошел в Куцурубской общине Николаевского района.

"Днем россияне с применением FPV-дрона обстреляли Куцурубскую общину Николаевского района. Попали в служебный автомобиль "Укрпочты", – говорится в сообщении.

В результате атаки ранения получил водитель автомобиля. Пострадавший госпитализирован в больницу, где медики оказывают ему необходимую помощь. Состояние водителя остается тяжелым.

Напомним, утром 13 декабря Россия запустила по Украине ракеты из Ту-95МС, "Калибры", "Кинжалы" и ударила баллистикой. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в это утро враг совершил "один из самых масштабных ударов по энергетике".

Захватчики запустили 287 средств воздушного нападения: 193 БпЛА разных типов и 94 ракеты, среди которых баллистика. Силы обороны отразили атаку, уничтожив 81 ракету и 80 дронов.

Впрочем, врагу удалось нанести серьезный ущерб энергосистеме: из-за российских ударов по ТЭС в Украине отключение света резко усилили.