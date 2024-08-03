В Николаевской области в результате вражеской атаки вспыхнул пожар

В ночь на 3 августа российская террористическая армия атаковала Николаевскую область ударными дронами-камикадзе Shahed-131/136. Вследствие падения обломков вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов произошел пожар.

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Всего в небе над регионом было уничтожено два дрона. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Силами и средствами противовоздушной обороны Николаевской области уничтожены два БПЛА в Баштанском районе. Около 01:30 ночи в результате уничтожения дрона типа Shahed-131/136 в пределах населенного пункта Березнеговатской громады возник пожар.

Пламя охватило две хозяйственные постройки и сухую траву на территории частного домовладения. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, войска государства-агрессора России в ночь на 3 августа атаковали Винницкую область ударными дронами-камикадзе Shahed-136. В регионе зафиксировано попадание в объект инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что 2 августа в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Террористическая армия РФ направила на город баллистику из временно оккупированного Крыма.

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