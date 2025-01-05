В Никополе из-за артобстрела погиб мужчина, есть раненая: фото с места

Войска страны-агрессора России в воскресенье, 5 января, нанесли удар по артиллерии по Никополю Днепропетровской области. Вследствие обстрела погиб мужчина, также пострадала женщина.

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О последствиях атаки сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он также опубликовал фото с места прилета.

Погибшему мужчине было 43 года.

"В Никополе из-за вражеского артобстрела погиб 43-летний мужчина. Соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Также, по словам главы ОВА, пострадала 40-летняя женщина.

Медики оказали ей всю необходимую помощь.

В городе повреждены пятиэтажные жилые дома, гаражи и авто.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне оккупанты ударили двумя КАБами по пятиэтажке в поселке Свеса в Сумской области, вследствие чего разрушен целый подъезд. Известно о десяти пострадавших, среди которых двое двухлетних детей. Спасатели в воскресенье продолжают разбирать завалы.

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