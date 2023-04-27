В Новой Каховке взорвался на мине известный пропагандист: появились подробности

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области на мине подорвался известный пропагандист Сергей Тветинский. Россиянин приехал в захваченный регион в прошлом году, чтобы проповедовать идеи "русского мира".

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Преступник был руководителем общественной приёмной партии "Справедливая Россия – За правду" в оккупированной Херсонской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Інформаційний Спротив" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пропагандист входил в адвокатскую палату Калининградской области, однако, приостановил свой адвокатский статус с 22 июля 2022 года. После этого преступник посвятил себя пропаганде и партийной работе во временно оккупированной Херсонской области.

Издание "Нова Каховка.City" сообщает, что пропагандист не являлся членом оккупационной администрации Херсонской области, однако был тесно с ней связан. Подробные обстоятельства подрыва Тветинского на мине неизвестны. Прокремлевский писатель Захар Прилепин сообщил на своей странице в соцсетчях, что Тветинский был представителем его "гуманитарной миссии" на юге Украины.

Напомним, 27 апреля громкий взрыв прогремел в центре временно оккупированного Мелитополя на Запорожье. Там у подъезда многоэтажки сработала взрывчатка, из-за чего на "концерт Кобзона" отправился местный коллаборант из полиции.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в предвкушении контрнаступления Вооруженных сил Украины начали эвакуацию из города Каменка-Днепровская Запорожской области. Сейчас туда прибывают автобусы, однако выехать могут не все – пока только топ-коллаборанты.

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