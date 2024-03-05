В Одессе и области прозвучали взрывы: оккупанты запустили беспилотники

В ночь на вторник, 5 марта, российские оккупационные войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, вероятно Shahed. В регионе были слышны взрывы, силы противовоздушной обороны работали по вражеским целям.

Об угрозе предупредили в Воздушных силах ВСУ. Работу сил ПВО по враждебным БПЛА подтвердили в Силах обороны юга Украины.

"Идет боевая работа сил ПВО! НЕ МЕШАТЕ! Не снимайте и не выкладывайте!" – призывали местных жителей.

Группы ударных вражеских БПЛА с Черного моря фиксировались на севере Одессы, они двигались в западном направлении.

"Еще БПЛА в акватории Черного моря, двигаются тем же курсом на Одессу в направление Фонтанки. БПЛА в Беляевском районе Одесской области, курс западный. БПЛА в акватории Черного моря, двигаются в направлении Киевского района Одесской области", – сообщали в ВС ВСУ .

Как сообщал OBOZ.UA, российский теракт в Одессе с ударом дроном-камикадзе по многоэтажному дому привел к существенным разрушениям и трагическим последствиям. Масштабы разрушений жилого дома позволяют предположить, что оккупанты могли использовать в дроне термобарическую боевую часть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!