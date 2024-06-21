В Одессе мужчина протащил на капоте военных с ТЦК: его объявили в розыск

В Одессе на блокпоста мужчина "протащил" двух военнослужащих из ТЦК на капоте автомобиля на значительное расстояние. В результате один из них получил травму головы.

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Злоумышленника объявили в розыск. Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП. Так, инцидент произошел 20 июня в Приморском районе Одессы.

"Из-за агрессивного поведения водителя на блокпосту пострадали двое военнослужащих, информировавших гражданское население", – говорится в сообщении.

Водитель, убегая от блокпоста, протащил двух военных на капоте автомобиля на значительное расстояние, в результате чего один из них получил травму головы. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Полиция объявила розыск водителя. Пострадавшие военнослужащие дали показания, чтобы способствовать скорейшему привлечению нарушителя к ответственности.

"Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки контролирует данную ситуацию. Лица, осуществляющие противоправные действия в отношении украинских военных, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины", – добавили в пресс-службе.

Напомним, во Львовской области напали на сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки и нанесли ему травмы. Инцидент произошел в понедельник, 17 июня в городе Яворов.

В Одессе произошла драка между сотрудниками ТЦК и медиками скорой помощи. Бригада фельдшеров прибыла по вызову в ТЦК, где их заперли внутри военные, решившие немедленно мобилизовать медиков в армию.

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