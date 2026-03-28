В Одессе после ночной атаки частично разрушено здание известного СМИ

Из-за вражеского обстрела российской армии по Одессе в ночь на 28 марта, частично разрушено здание медиа "Суспільне". Во всех офисных помещениях выбиты стекла на окнах и зафиксированы другие повреждения.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщает "Суспільне Мовлення".

Последствия российской атаки

Отмечается, что беспилотник попал в одно из зданий, которое теперь не подлежит восстановлению. В других помещениях зафиксированы повреждения и выбитые окна.

"Этой ночью в результате массированной атаки ударными дронами типа "Шахед" по городу Одесса, значительные повреждения и разрушения получил Одесский филиал "Суспільного". В одно из зданий было прямое попадание "Шахеда", здание восстановлению не подлежит. Абсолютно все офисные помещения остались без окон и есть разрушения, в том числе повреждения получила Академия "Суспільного", – рассказал менеджер "Суспільне Одеса" Назарий Максимчук.

Он добавил, что никто из сотрудников не пострадал

В свою очередь шеф-редактор "Суспільне Одеса" и южного хаба "Суспільного" Елена Голда отметила, что команда была проинструктирована на случай чрезвычайных ситуаций. В то же время техническое оборудование для съемок хранилось в безопасных местах, поэтому редакция продолжает работать в обычном режиме.

Что предшествовало

В ночь на субботу, 28 марта, военные страны-агрессора РФ устроили массированную атаку на Одессу. Враг направил на город группы дронов-камикадзе типа "Шахед", после чего прогремела серия взрывов. Известно по меньшей мере об 11 пострадавших, среди которых ребенок, есть разрушения жилого сектора и инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 28 марта оккупационная армия России устроила очередную атаку по городу Кривой Рог Днепропетровской области. В результате вражеского обстрела погиб мирный житель, поврежден объект промышленной инфраструктуры

