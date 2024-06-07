В Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги: под угрозой центр города

В Одессе вечером 6 июня во время воздушной тревоги были слышны взрывы. Российские оккупационные войска атаковали город ударными дронами-камикадзе Shahed-136.

Взрывы подтвердил мэр Одессы Геннадий Труханов на своем аккаунте в Telegram. По его словам, под угрозой находился центр города.

Труханов призвал жителей Пересыпского района Одессы находиться в безопасных местах.

В это время в Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупреждали о движении ударного беспилотника российских войск в направлении Одессы.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска в среду, 5 июня, совершили ракетную атаку на Одесскую область. Под вражеским ударом оказалась туристическая инфраструктура курортного поселка в Белгород-Днестровском районе.

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