В Одессе слышали звуки взрывов, поднялся дым: сообщают, что 'Ониксы' запускали из Крыма. Фото

Российские войска утром 30 октября нанесли ракетный удар по Одессе. В городе раздались громкие взрывы, а затем поднялся дым.

По данным мониторинговых каналов, речь может идти о поражении ракетой "Оникс". В сеть попали кадры запуска россиянами именно этого вооружения во временно оккупированном Крыму (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отметим, что в 08:33 на Одесщине объявили воздушную тревогу, в ВС ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистики.

Глава ОВА Олег Кипер обратился к жителям Одесского района, призвав находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Уже около 08:38 корреспонденты "Суспільного" заявили о нескольких громких взрывах в облцентре. Очевидцы указывали, что после там виднелся столб дыма.

Параллельно в Telegram-канале "Крымский ветер" появилась информация о запусках оккупантами из Крыма ракет, предположительно "Оникс", возле села Охотниково в Сакском районе.

Видео дня

Отмечается, что инверсивные следы от ракет были видны даже из Симферополя.

О том, что враг мог атаковать Одессу баллистическим вооружением, заявил и спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он напомнил, что баллистическая ракета, запущенная с территории Крыма, летит довольно короткое время: от старта до прилета проходят считаные минуты.

"Надо это понимать и немедленно реагировать. Потому что баллистика – это быстро. Собственно так сейчас и произошло. Будем ждать сообщений от местных властей о том, какой тип вооружения был применен", – сказал Игнат в эфире телемарафона.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 23 октября РФ атаковала Одесщину дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили все девять "Шахедов", но в результате падения обломков возник пожар припортовой инфраструктуры в Одесском районе.

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