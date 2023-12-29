В Одессе священник чудом уцелел во время атаки РФ на город: момент попал на видео

Во время массированной российской атаки на Украину утром 29 декабря в Одессе священнику чудом удалось уцелеть. Во время атаки оккупантов была повреждена церковь, в которой в этот момент молился священнослужитель.

Видео дня

В церкви, буквально в нескольких шагах от священника, обвалился потолок. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения, соответствующее видео появилось в распоряжении издания OBOZ.UA.

На видео видно, как священник проходит по залу церкви и в доли секунды на то место обрушивается потолок.

Ранее сообщалось, что в Одессе во время массированного российского обстрела утром 29 декабря прогремели взрывы, был прилет в трехэтажный дом и повреждены еще два жилых дома. В многоэтажке одного из ЖК вспыхнул пожар. Есть разрушения, погибли трое гражданских, по меньшей мере 15 ранены.

Как писал OBOZ.UA, на массированный обстрел оккупантов 29 декабря отреагировал президент Владимир Зеленский. Около 10:20 он сообщил, что врагом было выпущено по Украине около 110 ракет, большая часть – сбита. "Мы обязательно ответим террористам на их удары", – заявил гарант.

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