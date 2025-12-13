В Одессе в результате вражеской атаки загорелся дом мужчины, который в прошлом году в результате удара РФ потерял жену и сына

Во время массированного комбинированного удара врага по Одесской области 13 декабря под ударами россиян оказались как критическая инфраструктура и предприятия, так и дома людей. В частности, огонь почти полностью уничтожил дом одессита Сергея Гайдаржи.

У мужчины, который сейчас потерял дом, в прошлом году россияне отобрали также жену и маленького сына, сам Сергей и его двухлетняя дочь тогда выжили. О новой беде в семье Гайдаржи рассказала их родственница София Сидак.

Что известно

Как сообщила София Сидак в своем профиле в Instagram, на этот раз самого страшного не произошло.

"Очень нужны ваши молитвы. Сильно бомбят. У Сергея, который потерял жену и сына, сейчас горит дом. Все живы", – написала она.

На опубликованных девушкой кадрах видно охваченный пламенем дом Сергея и спасателей, пытающихся укротить пожар. На момент съемки огонь уже почти уничтожил крышу, стены пошли трещинами, выбиты все окна.

В прошлом году, во время удара войск РФ 2 марта по многоэтажке в Одессе жена Сергея Анна и их четырехмесячный сын Тимофей погибли: тела мамы и ребенка спасатели нашли спустя много часов поисковой операции – они умерли мгновенно, во сне – крепко сжимая друг друга в объятиях.

В тот страшный день российский дрон убил в Одессе пятерых детей. В целом же количество погибших по состоянию на 3 марта составляло 12 человек.

Сам Сергей и двухлетняя дочь супругов Лизи во время прошлогоднего удара выжили чудом, они находились в соседней комнате.

"Всегда он (Сергей – ред.) укладывает дочь спать, а потом возвращается в комнату к Ане. А той ночью он заснул с Лизи. Видимо, так должно было случиться, чтобы маленькая не стала сиротой. Сергей очень сильный. Пытается держаться ради дочери. Но он до сих пор не принял то, что случилось", – рассказал брат погибшей женщины Андрей после трагедии.

Кроме родных людей папа с дочкой в тот день потеряли крышу над головой. Сейчас же Россия лишила их дома во второй раз.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью и утром 13 декабря Россия устроила комбинированную атаку на Украину, под массированным ударом была Одесская область и ряд других областей. Били россияне в основном по объектам энергетики. В атакованных регионах тысячи людей остались без света, тепла и воды. Есть раненые.

