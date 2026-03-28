В Одессе во время массированной атаки пострадали детсады и школа: фото последствий

Во время массированной ночной дроновой атаки на Одессу российские войска повредили ряд образовательных учреждений. Разрушения фиксируются в одной школе и двух детсадах города.

В зданиях выбиты окна, повреждены также помещения. Об этом заявила глава городского Департамента образования и науки Одессы Юлия Филлер.

Что известно

В ночь на 28 марта российские оккупанты массированно атаковали Одессу дронами.

Под ударами оказались жилые дома, роддом и расположенные поблизости другие медицинские учреждения, а также три образовательных учреждения: два детсада и одна городская школа.

По словам Юлии Филлер в зданиях учебных заведений выбиты окна, повреждены помещения.

Во время воздушной тревоги охрана находилась в укрытии, поэтому здесь обошлось без пострадавших.

"Больно видеть, как война касается учебных заведений – мест, где должны звучать детские голоса, рождаться мечты и жить надежда. Но даже после таких ночей Одесса держится. Мы восстановим поврежденное, вернем тепло и уют в каждое заведение", - подчеркнула начальница городского Департамента образования и науки.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Одесса была под массированной атакой "Шахедов". Зафиксированы попадания в роддом и жилые дома. Пострадали люди, в том числе 9-летний мальчик. По состоянию на 9 часов утра было известно уже о двух погибших: тело 34-летнего мужчины нашли под завалами, женщина 36 лет умерла в больнице от тяжелых травм.

Уже утром враг продолжил террор: российские дроны ударили по портовой инфраструктуре Одесской области.

