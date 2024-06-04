В Одессе во время тревоги прогремел взрыв
В Одессе утром 4 июня во время воздушной тревоги раздался взрыв. В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Городской голова Одессы Геннадий Труханов в 9:28 призвал жителей быть в укрытиях и в ту же минуту сообщил о взрыве в городе.
Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 9:25, за три минуты до взрывов.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – говорилось в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Труханов в свою очередь сообщил, что тревога объявлена в связи с угрозой применения баллистики из оккупированного Крыма.
В 9:26 мониторинговые каналы проинформировали о движении ракеты на Одесщину.
Как сообщал OBOZ.UA, утром во вторник, 4 июня, войска РФ атаковали Днепр двумя ракетами, их сбила ПВО. Вследствие падения обломков повреждена инфраструктура, ранены шесть человек, в том числе одномесячный ребенок.
Очевидцы атаки на Днепр слышали два взрыва, от ударной волны в частных домах выбило стекла и сорвало кровлю.
Командующий Воздушными силами Николай Олещук рассказал, что над Днепром были сбиты две ракеты типа "Искандер-К", а на севере – несколько БПЛА.
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