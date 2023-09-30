В Одесской области раздался сильный взрыв: первые детали

Во время воздушной тревоги утром 30 сентября в Одессе раздался сильный взрыв. Местные СМИ сообщают, что он состоялся в Южном районе города.

Об этом сообщает местный Telegram-канал. По состоянию на 08.55 в Одессе было объявлено об отбое воздушной тревоги.

Жители также сообщают, что раздавшийся взрыв, вероятно, был работой противовоздушной обороны, сбившей враждебную цель над морем. Более подробная информация о российском ударе пока неизвестна.

Напомним, что ночью 30 сентября государство-террорист Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами-камикадзе типа Shahed. Только в южных регионах нашей страны силы противовоздушной обороны уничтожили 30 вражеских БПЛА.

Ранее сообщалось, что в ночь с 29 на 30 сентября страна-агрессор Россия устроила очередную массированную атаку на Украину, запустив свои дроны-камикадзе Shahed. В ряде регионов была объявлена воздушная тревога, по враждебным целям работала ПВО.

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